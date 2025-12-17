circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: Scordamaglia (Coldiretti), 'Rete diplomatica e realtà produttive raggiungono nuovi mercati'

17 dicembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La straordinaria rete diplomatica costituita da responsabili commerciali, addetti agricoli o consolari, sono al servizio delle imprese italiane e sempre più insieme stiamo raggiungendo nuovi mercati. I numeri lo dimostrano: +6,3% l'aumento dell'export agroalimentare nei primi nove mesi dell'anno contro un 3,3 dell'export generale, quindi più del doppio". Lo afferma Luigi Scordamaglia, responsabile politiche internazionali Coldiretti e amministratore delegato a Filiere Italia, intervenuto a Milano alla Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un momento caratterizzato da incontri diretti tra aziende e rappresentanti diplomatici per esplorare opportunità di sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza