Innovazione, Durante (Billboard), "Digitalizzazione nella musica è troppo accelerata"

"Porteremo al We Make Future la discussione sulle tensioni che attraversano il settore della musica, che ha scoperto per primo cosa significa la mutazione digitale completa, forse disordinata e forse troppo accelerata. È importante distinguere il valore della musica dai volumi impressionanti generati dalle piattaforme", ha dichiarato Carlo Durante, publisher editor di Billboard Italia, a margine della conferenza di presentazione del We Make Future 2026, il festival dell'innovazione tecnologica e digitale che si svolgerà a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno.