circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, Iannetta (Enea): "Così acceleriamo l'ingresso sul mercato"

Il componente del consiglio di amministrazione di Enea, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo

Massimo Iannetta - Adnkronos
Massimo Iannetta - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Enea, ormai da oltre 15 anni, si è dotata di una direzione per il trasferimento tecnologico e l'obiettivo è proprio quello di fare in modo che, al di là della tecnologia, ci sia poi un tessuto ricettivo che è necessariamente frutto dell'interazione tra il mondo della ricerca e dell'innovazione con le imprese, le istituzioni, la politica, territori e i cittadini. Per fare questo abbiamo realizzato una banca dati, 'Matrix', in cui abbiamo inserito tutta una serie di innovazioni catalogate per filiera produttiva e le facility, le infrastrutture e le modalità con cui queste innovazioni vengono prodotte, per arrivare poi ai brevetti in fase di licensing". Lo afferma Massimo Iannetta, componente del consiglio di amministrazione di Enea, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. "A questo si aggiunge una iniziativa finanziata da Enea, ormai sono quasi 10 anni che la stiamo portando avanti, che sono i proof of concept. Cioè, finanziamo le migliori ricerche che nascono in Enea dai ricercatori e cerchiamo la collaborazione con le imprese attraverso un piccolo co-finanziamento, una fee, affinché da un Trl, ovviamente basso, pari a quattro, si possa fare un salto di qualità per arrivare più velocemente sul mercato. Negli ultimi due bandi andremo a finanziare proprio quelle iniziative che hanno fatto registrare i migliori risultati in questa direzione", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza