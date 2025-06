Si è tenuta a Milano la tavola rotonda dal titolo “Ai Governance tra innovazione e regole: una sfida europea” organizzata da Meta e Adnkronos, in collaborazione con Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. Un’occasione per parlare dell’Ai Act presentato dall’Unione Europea e dei dubbi ad esso legati.