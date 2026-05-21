Intelligenza artificiale: l'AI diventa uno strumento operativo nella vendita

L'edizione 2026 di Venditore Vincente segna un cambio di paradigma nella formazione commerciale italiana: l'intelligenza artificiale entra infatti nel metodo come strumento quotidiano di lavoro per profilare i clienti, preparare dossier informativi e arrivare alla trattativa con un vantaggio competitivo concreto. A sottolinearlo è Patrick Mazzocato, imprenditore e titolare dell'azienda Il Serramento: "Di questo Venditore Vincente mi è piaciuto particolarmente l'inserimento dell'intelligenza artificiale per profilare meglio i clienti e capire come approcciarsi a loro in modo congruo."