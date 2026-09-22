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Trenitalia e Alstom presentano Intercity200 a Berlino, fino a 200km/h

E' parte di un piano di investimento di circa 500 milioni finanziato con Pnrr

Trenitalia e Alstom presentano Intercity200 a Berlino, fino a 200km/h
22 settembre 2026 | 18.18
Martina Regis
LETTURA: 1 minuti

Trenitalia, del gruppo Fs, e Alstom hanno presentato oggi il nuovo Intercity 200, capace di raggiungere i 200 km/h, a InnoTrans, la fiera internazionale leader per la tecnologia dei trasporti, in programma dal 22 al 25 settembre a Berlino. Alla presentazione hanno partecipato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato, Martin Sion, ceo Alstom, Simone Gorini, direttore generale di Trenitalia, e Michele Viale, managing director Alstom Italia.

Il nuovo Intercity 200, progettato per Trenitalia da Alstom a partire dalla piattaforma dei treni regionali Coradia Stream, è parte di un investimento complessivo di Trenitalia da circa 500 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr, per l’acquisto di 38 nuovi treni Intercity. Costruito in Italia utilizzando una selezione di materiali sostenibili, è riciclabile fino al 94% e ha un tasso di recuperabilità del 96%, garantendo una riduzione fino al 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti. Con una velocità massima di 200 km/h, il treno conta 403 posti a sedere, 3 postazioni Prm e 8 postazioni per biciclette, con possibilità di ricarica per le versioni elettriche. Dal punto di vista tecnologico, il convoglio “integra sistemi digitali avanzati, sviluppati da Alstom, per il controllo e la gestione del treno e per la manutenzione predittiva. Grazie all’analisi continua dei dati e il monitoraggio in tempo reale, queste tecnologie permettono di anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre gli interventi non programmati e ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza del treno lungo l'intero ciclo di vita”, viene spiegato.

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intercity trenitalia Intercity200 Pnrr Trenitalia Alstom Ferrovie dello Stato InnoTrans
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