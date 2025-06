Italia Economia n° 23 dell'11 giugno 2025

Tpl, a Roma il 19° convegno nazionale di Asstra; Rinnovata partnership per Circular Economy Lab tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center; A Fiumicino maggior sistema di stoccaggio energetico in Italia; “INPS per i Giovani”: nasce un nuovo patto generazionale; Imprese, 2024 da record per Gruppo San Donato; Imprese: l’industria di Marca è risorsa strategica per l’Italia; Imprese: Consumerismo premia Engie come ‘Operatore eccellente’ nel mercato dell’energia; A Milano la 105a Assemblea di Manageritalia, al centro il ruolo del sindacato dei manager; Eni, svolta green e sociale per una transizione giusta. Stop all’abbandono delle bottiglie di vetro nell'ambiente, torna la campagna di Ichnusa e Legambiente Pianificare i pasti contro lo spreco, la soluzione di PlanEat