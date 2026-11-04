Italia economia n° 44 del 4 novembre 2026

Intersections 2026, oltre 20mila partecipanti: l'uomo sempre al centro della rivoluzione digitale; Edufin Index 2026: educazione finanziaria ancora bassa, la sufficienza solo a 4 italiani su 10; L'AI sta trasformando il mondo del lavoro. Issa e Inps le misure da adottare; avoro: Inail incontra studenti a L'Aquila per diffondere cultura sicurezza; Fondazione Adecco presenta a Roma la valutazione di impatto sociale; Milano, apre il Salone del Leasing 2026. "Intelligenza artificiale e capitale umano al centro del dibattito"