Italia-Emirati, Enel con Cattaneo ad Abu Dhabi insieme a Meloni

L’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, è oggi ad Abu Dhabi, insieme alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la cerimonia di apertura del Sustainability Week 2025, evento che da oltre quindici anni promuove l’interazione tra Paesi e i principali player locali nel campo dello sviluppo sostenibile.

L’energia rappresenta uno dei capitoli principali della cooperazione tra Abu Dhabi e Italia e, in quest’ambito, Enel - unica azienda energetica italiana presente - è all’appuntamento con il suo vertice, portando il know-how e l'esperienza di leader mondiale delle energie rinnovabili e della transizione energetica in 28 Paesi del mondo. A quanto si apprende, a conferma delle ottime relazioni tra il gruppo elettrico italiano e le principali aziende locali, Enel ha perfezionato a dicembre scorso una partnership industriale a lungo termine da 1,7 miliardi di euro con Masdar, società di Abu Dhabi leader nell’energia green negli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo di energie rinnovabili in Spagna attraverso Endesa, società controllata da Enel. Non si escludono in futuro possibili nuove collaborazioni tra Enel e Masdar sempre nel campo delle energie rinnovabili.

La visita ad Abu Dhabi mostra ancora una volta il ruolo cruciale delle grandi aziende nella politica estera del governo, e in particolare di Enel, che negli ultimi mesi ha intensificato i suoi rapporti internazionali in varie aree strategiche del mondo. In continuità con lo spirito del Piano Mattei e sulla scia dell’esperienza del G7 in Puglia, il sistema paese consolida l’alleanza virtuosa tra istituzioni e grandi gruppi industriali, specialmente quelli attivi in ambiti fondamentali come quello energetico, per aumentare la proiezione internazionale del Paese.