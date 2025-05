Jacq (SchoolFood 4 Change, Lione): “A Lione è stata istituita una commissione agricola per far incontrare istituzioni e produttori locali”

“Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti importanti nei menù delle scuole e degli asili nido della città di Lione. Adesso ci sono alte percentuali di prodotti organici che vengono dall'agricoltura locale e, per poter lavorare al meglio con i produttori locali, la città ha sviluppato una commissione agricola che permette di riunire più volte all'anno rappresentanti della città, della società che produce i pasti e del mondo agricolo”. Lo ha detto Estelle Jacq, Responsabile del progetto SchoolFood 4 Change per la Città di Lione, in occasione della presentazione del Rapporto di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, nel corso del XIX Forum Compraverde Buygreen a Roma.