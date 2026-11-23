"Quando un’azienda privata come Nvidia assume un ruolo così centrale nella sicurezza economica, tecnologica e geopolitica di un Paese, il confine tra interesse industriale e interesse nazionale diventa inevitabilmente più sottile". Così Giuseppe Francesco Italiano, professore di Ai e digital skills della Luiss, sintetizza all'Adnkronos il significato politico e industriale del ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia: un passaggio che tocca direttamente gli equilibri dell’intelligenza artificiale, la competizione con la Cina, il ruolo strategico delle grandi piattaforme tecnologiche americane e un legame fortissimo con il Governo Usa.

Quale importanza ha questa vicenda?

"Huang è il cofondatore di Nvidia ed è uno dei principali architetti della trasformazione che ha portato l’azienda dall’essere un produttore di schede grafiche a diventare uno dei protagonisti centrali dell’infrastruttura tecnologica su cui si sta costruendo l’intelligenza artificiale. Per questo non sorprende che il suo ritorno abbia suscitato tanto entusiasmo, soprattutto sui mercati. Huang possiede, a mio avviso, una combinazione rara di competenze: visione tecnologica, capacità industriale, comprensione dei mercati e una grande abilità nel costruire ecosistemi complessi. Credo che la sua capacità di orientare la strategia dell’azienda nel lungo periodo fosse già stata ampiamente dimostrata. Probabilmente il board ha ritenuto che, in questa fase storica, perdere la leadership di Huang avrebbe comportato costi troppo elevati. L’entusiasmo dei mercati, con un rialzo del 30%, mi sembra piuttosto eloquente".

Il governo ha spinto molto per il ritorno del Ceo. È inusuale?

"Sì. Tuttavia, le dimissioni erano state accompagnate anche da preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale. Le dichiarazioni mostrano quanto Nvidia sia ormai strategica per gli interessi economici e geopolitici degli Stati Uniti. Stiamo parlando di GPU, che non sono semplicemente componenti elettronici. Sono una risorsa strategica, perché determinano anche la capacità di addestrare e utilizzare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Quando un’azienda privata come Nvidia assume un ruolo così centrale nella sicurezza economica, tecnologica e direi anche geopolitica di un Paese, il confine tra interesse industriale e interesse nazionale diventa inevitabilmente più sottile. Per questo la sponsorship del governo è stata importante".

Viene in mente il caso di Sam Altman, cacciato e rientrato nel giro di pochi giorni in OpenAI. In questo caso un ritorno sembrava più difficile.

"Sì, ma si tratta di due casi molto diversi. Quello di Sam Altman è avvenuto molto rapidamente. OpenAI non era quotata, e non lo è ancora, pur essendo un’azienda molto strategica. Inoltre, durante il periodo in cui Altman non era più CEO di OpenAI, è arrivata l’offerta di Satya Nadella e di Microsoft. Qui la situazione è diversa: Nvidia è un’azienda quotata, con un board, ed è un’azienda strategica forse ancora più fondamentale, perché progetta GPU".

Adesso cosa succede? Le preoccupazioni sui legami con la Cina rimangono?

"Nel breve periodo credo che il ritorno di Huang possa ridurre l’incertezza sulla leadership dell’azienda. Non dimentichiamo che in queste settimane l’incertezza ha pesato notevolmente sul valore del titolo. Nel medio-lungo periodo, però, la questione rimane molto aperta. Nvidia ha costruito negli anni un vantaggio competitivo difficile da replicare. Non produce solo GPU, ma ha sviluppato un intero ecosistema software. Non dimentichiamo CUDA, il paradigma di programmazione parallela che consente di utilizzare in modo efficiente questi strumenti. Detto questo, la concorrenza si sta intensificando: AMD, Google e altri operatori cercheranno certamente di entrare in competizione più forte e di sviluppare alternative. La vera domanda, secondo me, è se Nvidia riuscirà a mantenere nel lungo periodo il proprio vantaggio mentre il mercato dell’intelligenza artificiale evolve molto rapidamente".

Paradossalmente le vicende personali di Huang e il legame con la Cina possono trasformarsi in un punto di forza, dimostrando l'importanza dell'azienda anche in Oriente?

"È una domanda complessa. Alla fine Nvidia progetta GPU, ma le fa costruire da TSMC, a Taiwan, e questo è un altro dei grandi problemi geopolitici dell’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale. Non so che cosa sia cambiato o che cosa stia cambiando. Evidentemente il problema delle possibili connessioni con la Cina non è stato risolto. Probabilmente, in questo momento, è stato valutato come meno importante rispetto ad altri fattori considerati più urgenti".

Aziende così fortemente Ceo-centriche sono una novità?

"È qualcosa di peculiare, ma noto da tempo nel mondo delle Big Tech. Molte di queste aziende hanno alle spalle una, o al massimo due, figure centrali. Quando il successo di un’impresa dipende in misura così significativa dalla visione e dalla capacità di una o due persone, inevitabilmente si crea un rischio di concentrazione. Credo che, alla fine, imprese di grandi dimensioni proveranno a costruire una leadership più collettiva, processi decisionali più solidi e percorsi di successione credibili. Forse, in questo momento, Nvidia non era pronta per una successione di Huang. Però immagino che stia lavorando anche su questo. In questi giorni venivano indicati alcuni possibili successori, ma poche persone sembravano davvero crederci. Si parlava anche di una successione interna: più interna di così, però, era difficile immaginarla".