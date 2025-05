La nave scuola Amerigo Vespucci saluta Ostia, incontro in mare con 'barche legalità' della Lega navale italiana

Su iniziativa condivisa della Lega Navale Italiana e della Marina Militare, la nave scuola “Amerigo Vespucci” impegnata nel Tour Mediterraneo e il catamarano “Lo Spirito di Stella” saluteranno Roma con un passaggio davanti ad Ostia in programma domani sera, 27 maggio, dopo le ore 20. Ad omaggiare la “nave più bella del mondo”, che si appresta a raggiungere Civitavecchia per la 16ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, e il primo catamarano accessibile alle persone con disabilità motoria saranno le “barche della legalità” della Lega Navale Italiana “Eros” e “Spyros” insieme alle imbarcazioni dei soci armatori della LNI e a quelle dei diportisti interessati a partecipare. Si tratta di due barche a vela confiscate alla criminalità organizzata per traffico di migranti e di droga e affidate dallo Stato alla Lega Navale per lo svolgimento di attività culturali, sociali, sportive, di formazione nautica e di protezione ambientale, con particolare attenzione all’inclusione nelle diverse iniziative delle persone con disabilità o in condizione di disagio socio-economico.

Nell’ambito della campagna “Mare di Legalità” – partita da Ostia il 28 giugno dello scorso anno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – la Lni ha intitolato le 25 barche al momento operative nel progetto alla memoria di alcune vittime della mafia e del terrorismo, portando il loro ricordo in mare e nei diversi approdi. Sulla randa di “Eros” sono raffigurati il volto e il nome di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato dalla mafia a Palermo il 6 gennaio 1980, mentre sulla vela principale di “Spyros” è riportata l'effigie di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dell’Arma dei Carabinieri e prefetto ucciso da Cosa Nostra nel capoluogo siciliano il 3 settembre 1982.

La rotta del Vespucci e dello Spirito di Stella prevede un’accostata per navigare vicino al litorale romano passando al traverso di Piazzale Amerigo Vespucci, della Lega Navale di Ostia, della Chiesa Regina Pacis e del Pontile. L’avvicinamento avverrà con il Vespucci interamente illuminato dal tricolore. Un passaggio ravvicinato che anticipa l'arrivo di Nave Amerigo Vespucci a Civitavecchia dove la nave scuola della Marina Militare sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Nave “Amerigo Vespucci” e il catamarano "Lo Spirito di Stella" stanno concludendo un giro del mondo partito da Genova nel 2023 e che terminerà nello stesso porto il prossimo 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina. Il catamarano inclusivo, che alza a riva il guidone della Lega Navale Italiana, ha compiuto la stessa navigazione a vela imbarcando, anche sulle lunghe traversate, persone con disabilità di diverse nazionalità grazie alla sua progettazione totalmente accessibile: un vero esempio di inclusione applaudito in tutto il mondo.