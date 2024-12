La Pietra (Masaf): “Agricoltura e tutto il sistema agricolo sono fondamentali all'interno delle aree protette”

“Dobbiamo trovare il modo di far sì che all'interno delle aree protette si possa continuare a fare tutte quelle attività agricole e di allevamento che permettano al territorio di essere curato, perché l'agricoltore è il primo custode dell'ambiente, dove non c'è agricoltura c'è dissesto.” Ha detto Patrizio La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in occasione della conferenza “Stati Generali delle Aree protette italiane” presso la Biblioteca Nazionale di Roma.