Latte, raggiunto accordo sul prezzo

Intesa tra le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia al Masaf

Bottiglie di latte - FOTOGRAMMA
10 dicembre 2025 | 07.11
Redazione Adnkronos
Le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte, ''frutto della prosecuzione dei lavori della scorsa settimana, grazie all’intervento di mediazione'' del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e alla responsabilità delle parti''. Lo comunica il dicastero in una nota.

''Il Masaf, come sempre per quanto di sua competenza, assicura il suo sostegno alla filiera attraverso plurime misure come il bando indigenti, con campagne di comunicazione dedicate, ma soprattutto affiancando le imprese nell’incessante lavoro di internazionalizzazione e di promozione dei prodotti lattiero-caseari in Italia e all’estero'', conclude il ministero.

"Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo è fondamentale per dare prospettive alle stalle e raggiungere l’obiettivo di non lasciare a terra neppure un litro di latte, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del made in Italy a tavola", è il commento di Coldiretti sull’intesa raggiunta.

