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Lavoro, De Luca (consulenti): "Sicurezza, innovazione e produttività le tre parole chiave del Festival"

Il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, intervenendo alla diciassettesima edizione del Festival del lavoro,

Rosario De Luca - (Foto dal sito del Festival del Lavoro)
Rosario De Luca - (Foto dal sito del Festival del Lavoro)
22 maggio 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sicurezza, innovazione e produttività sono le tre parole chiave del Festival e del Paese che dovremmo percorrere necessariamente nei prossimi anni". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, intervenendo alla diciassettesima edizione del Festival del lavoro, in programma fino a sabato 23 maggio alla Nuvola all'Eur.

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"La prima direttrice che abbiamo scelto è la sicurezza - ha affermato - perché per noi è tutto: lavoro sicuro è etica e civiltà. Dobbiamo accompagnare la transizione più digitale per un lavoro più sicuro. La seconda linea di questo Festival è la produttività e cercare di creare le condizioni per il suo rilancio".

De Luca ha poi parlato del ddl lavoro ricordando che "il salario giusto ha messo al centro non la semplice retribuzione ma l'intero contratto collettivo. Il che significa ribadire che solo l'Italia ha insieme tredicesima, tfr e a volte quattordicesima. Solo in Italia, inoltre, viene valorizzato il welfare".

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sicurezza innovazione produttività
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