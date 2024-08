Lavoro, è record di occupati a luglio: superati i 24 milioni

E record di occupati a luglio. Per la prima volta in Italia - riferisce 'Il Corriere della Sera' - il numero delle persone che lavorano supera i 24 milioni e il tasso di occupazione segna il record del 62,3% (+1% nell’ultimo anno). Il tutto mentre la disoccupazione scende al 6,5%, il livello più basso dal marzo 2008.

I dati, diffusi ieri dall’Istat, si riferiscono a luglio 2024 e descrivono una situazione dove, almeno dal punto di vista quantitativo, si registra un forte miglioramento, con 24 milioni 9mila persone al lavoro. Si tratta di quasi mezzo milione di occupati in più negli ultimi 12 mesi (490mila, per la precisione), dovuti quasi interamente all’aumento di 437 mila lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, arrivati a 16 milioni, mentre quelli a termine sono calati di 196mila, scendendo a 2,7 milioni, e gli autonomi sono in ripresa (+249 mila, per un totale di 5,2 milioni).