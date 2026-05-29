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Lavoro, Fiori (Inail): "Più tutele al preposto, garante della salute e sicurezza"

Marcello Fiori, direttore generale Inail - (foto ufficio stampa)
Marcello Fiori, direttore generale Inail - (foto ufficio stampa)
29 maggio 2026 | 09.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il preposto è una figura chiave nell'organizzazione della salute e sicurezza del lavoro perché si tratta di un lavoratore a cui vengono affidati compiti molto importanti. Il preposto, infatti, può decidere di interrompere l'attività produttiva, qualora ritenga che non ci siano le condizioni di tutela della salute e della sicurezza. E' una figura che, però, non prevede emolumenti aggiuntivi, né tutele. Risponde direttamente del proprio operato anche di fronte a un magistrato”. E’ quanto affermato da Marcello Fiori, direttore generale Inail, in occasione del convegno ‘La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva’, organizzato da Cifa e Confsal nell’ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di Bolognafiere dal 26 al 28 maggio 2026.

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“Dobbiamo rafforzare, dentro la filiera del decreto legislativo, l'importanza di questa figura del responsabile della sicurezza anche tutelandola in termini assicurativi e di libertà di intervento, in modo tale che davvero intervenga a tutela della salute e sicurezza e non risponda soltanto al datore di lavoro”, conclude.

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Tag
preposto salute e sicurezza del lavoro tutele contrattazione collettiva
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