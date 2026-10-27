Lavoro: Inail incontra studenti a L'Aquila per diffondere cultura sicurezza

E' giunta alla terza giornata di lavori, all'Aquila, la Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro, promossa dall'Inail con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Comune dell'Aquila, in programma il 20, 21 e 26 ottobre, con due approfondimenti in programma: "L'Inail a tutela del mondo della scuola: formazione, sicurezza e prevenzione" e "La prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere: le iniziative dell'Inail per la sicurezza su strada rivolte ai giovani". Al centro anche l'impegno della Regione Abruzzo sul fronte della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni.