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Lavoro, Margiotta (Confsal): "Preposto figura chiave della prevenzione partecipata"

Il convegno nell’ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di BolognaFiere dal 26 al 28 maggio 2026

Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal - (foto ufficio stampa)
Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal - (foto ufficio stampa)
29 maggio 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
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“L’importante iniziativa che abbiamo organizzato ha riguardato la figura del preposto, ma allo stesso tempo ha dimostrato che il valore della sicurezza rischia di rimanere una semplice enunciazione se non è accompagnato da atti concreti, come quelli che abbiamo messo in campo noi. Garantire a questa importante figura, che rappresenta la chiave di volta della prevenzione partecipata, una reale agibilità nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche attraverso un riconoscimento economico è fondamentale, perché a maggiori oneri e responsabilità devono corrispondere adeguati riconoscimenti”. Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, in occasione del convegno ‘La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva’, organizzato da Cifa e Confsal nell’ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di BolognaFiere dal 26 al 28 maggio 2026. “Ma serve soprattutto anche una copertura assicurativa che tuteli il preposto nell’esercizio delle sue funzioni. Questa è la sicurezza praticata e non la sicurezza soltanto enunciata”, conclude Margiotta.

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prevenzione partecipata sicurezza nei luoghi di lavoro
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