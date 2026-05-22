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Lavoro, Prudenzano (Confintesa): "Al Festival per collaborare con consulenti"

Francesco Prudenzano - (Foto Adnkronos)
Francesco Prudenzano - (Foto Adnkronos)
22 maggio 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo scelto di partecipare al Festival del Lavoro perché pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra organizzazioni sindacali datoriali e consulenti del lavoro che sono il tramite delle aziende, offrendo quello che è il nostro articolo principale, cioè i meccanismi contrattuali e la contrattualistica. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta facendo un passaggio dal vecchio sistema contrattuale, che chiaramente fa le sue resistenze per non cambiare, a un nuovo sistema più dinamico che può essere probabilmente battezzato con le nuove norme del decreto lavoro se passeranno così come sono state impostate". Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, a margine del Festival del lavoro, il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano.

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Festival del Lavoro decreto lavoro
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