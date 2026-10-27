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Lavoro, Salvemini (Fondazione Adecco): "Per ogni euro investito ritorno sociale di 4,3 euro"

Il presidente di Fondazione Adecco, nel corso del 25esimo anniversario di Fondazione Adecco, svoltosi alla Camera dei Deputati a Roma

Severino Salvemini - (Adnkronos)
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27 ottobre 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
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“Il risultato più significativo, che emerge dalla valutazione dei primi 25 anni di attività della Fondazione Adecco, direi che è un chiaro effetto sociale generato: dal punto di vista economico, infatti, per ogni euro investito abbiamo un ritorno di 4,3 euro. Si tratta di un valore che ricade sulle persone, sulla comunità e anche sulle istituzioni. Generiamo maggiori entrate in termini fiscali e previdenziali e costi minori dal punto di vista assistenziale”. A dirlo Severino Salvemini, presidente di Fondazione Adecco, nel corso del 25esimo anniversario di Fondazione Adecco, svoltosi alla Camera dei Deputati a Roma, nel corso del quale sono stati presentati i risultati della valutazione d’impatto sociale dei primi 25 anni di attività della Fondazione, realizzata con il supporto di Isnet.

“I beneficiari degli interventi della Fondazione appartengono a diverse categorie: parliamo di persone con varie fragilità, giovani a rischio di esclusione sociale, profughi, esiliati politici e detenuti - spiega - Sono tutte persone seguite e individuate personalmente, poiché non si tratta di un intervento su larga scala generico. Ogni individuo ha le proprie caratteristiche, esigenze e fabbisogni, e come tale deve essere gestito attraverso un percorso personalizzato”.

“Il modello, che ha permesso alla Fondazione di raggiungere questi risultati in 25 anni, non avrebbe raggiunto questi traguardi senza l'alleanza e il sostegno di una rete di istituzioni del Terzo Settore che, nella filiera del lavoro, hanno consentito di gestire un processo di ampia intesa e portata. Si tratta di un modello che, in questo momento, considera molto la rete delle istituzioni e che ci ha permesso, in questi 25 anni, di evolvere da una fase iniziale in cui eravamo sostenuti sostanzialmente dalla casa madre (il Gruppo Adecco), a una situazione in cui gli introiti provengono da donazioni, bandi e finanziamenti, riducendo così la dipendenza finanziaria diretta da Adecco rispetto al passato”, conclude Salvemini.

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