Lavoro, Urso: "Investire in competenze, asset per il Made in Italy’

“Le competenze sono un asset, soprattutto per il Made in Italy, su cui è indispensabile investire sia per dare una risposta alla domanda delle imprese, sia per formare lavoratori all'altezza delle aspettative. Il nostro Governo dal primo giorno si è impegnato mettendo al centro di ogni politica industriale e produttiva l'occupazione”. Parole di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel videomessaggio inviato all’evento “Competenze per il Made in Italy”, promosso da Unioncamere e Universitas Mercatorum nell’ambito delle iniziative per la Giornata del Made in Italy promossa proprio dal Ministero delle Imprese.