L'azienda friulana Conpac lancia Evolutiva un nuovo servizio dedicato all'Advocacy

In collaborazione con CONPAC

Conpac ha creato un servizio in grado di aumentare l'engagement sui social aziendali, al fine di fornire ai propri partner un nuovo servizio disponibile in tutta Italia, che valorizzi il potenziale digitale, oltre a favorire lo scambio di interazioni tra utenti ed espandendo la viralità di ogni post pubblicato. Il servizio si chiama Evolutiva e rappresenta una svolta nel panorama pubblicitario, ed è un servizio innovativo e senza precedenti: un ecosistema digitale all’avanguardia per la valorizzazione la brand awareness di ogni marchio. L'azienda, guidata da Marco Valentinsig Ceo & Owner, ha dichiarato di aver realizzato 3 declinazioni differenti del servizio Evolutiva.

La prima versione prevede l'aumento dei follower su Meta (Facebook e Instagram) e viene acquistata prevalentemente da agenzie di ogni tipo, le quali dovendo far crescere le community dei propri clienti, si rivolgono all'azienda Conpac per un supporto di crescita mirato e costante nel tempo. La seconda versione e la terza si focalizzano sulla piattaforma Linkedin e sono due versioni simili, la seconda consente a qualsiasi marchio di aumentare il proprio engagement in termini di like e commenti mediante le interazioni di nuovi utenti; mentre la terza versione riesce a far interagire tutti i profili linkedin dei dipendenti direttamente con i post del brand.

Quest'ultima rappresenta una grande novità per il panorama pubblicitario in quanto non esistono servizi simili ed è per questo motivo che Conpac si posiziona al primo posto tra le aziende di marketing più scelte in tutto il Triveneto. “Per noi”, sottolinea Marco Valentinsig “è fondamentale capire le esigenze e gli obiettivi del mercato per poi costruire, attraverso i nostri servizi, strategie che possano garantire a ogni partner una crescita considerevole”. Conpac collabora con più di 50 brand e oltre un centinaio di agenzie pubblicitarie e dà accesso diretto alle soluzioni e ai partner che permettono di crescere, sfruttando sinergie e competenze.