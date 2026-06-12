Learning Forum 2026, la nuova frontiera della formazione

Mercoledì 17 giugno a Milano presso la sede di Assolombarda, si svolgerà la quinta edizione del Learning Forum, promosso ed organizzato da Comunicazione Italiana. Filo conduttore di questa edizione la parola chiave “Learning Voice:” Con l’integrazione nei processi di formazione, che hanno dato seguito a nuovi strumenti di valutazione implementati dall’AI, la domanda che ci si pone è come avvenga il monitoraggio dell'efficacia e dei risultati finali.

Alla presenza di oltre 140 Speaker, C-Level dell’area Formazione ed Hr, e di 29 società partner del settore, affronteremo le principali tematiche legate alla modalità di apprendimento e declinazione della stessa. I lavori si apriranno alle ore 09:00 nell’Auditorium di Assolombarda con il Talk di apertura: “Learning Voice: come le aziende possono dare voce a chi apprende”, in cui interverranno Sara Callegari, Engie Italia, Cecilia Calvi Parisetti, Air Liquide, Romina Chirichilli, Open Fiber, Marilena Dalla Patti, Kuehne+Nagel, Luca Malinverno, Datapizza, Serena Rossi, Siemens Healthiness, con la moderazione di Federico Luperi, Volocom.

A seguire partiranno le sessioni nelle diverse sale: Auditorium (sala aperta al pubblico), Sala Phygital (sala aperta al pubblico con anche diretta streaming su comunicazioneitaliana.tv), Sala Tavoli Tematici ed Executive Circle (a porte chiuse, con accesso ai soli relatori/trici), Area Business Matching, Area desk espositiva.

Da questa edizione, il Learning Forum si arricchisce di uno spazio inedito: "Oltre: Idee e persone che orientano le decisioni". Questo nuovo format editoriale di Comunicazione Italiana si affianca alla comunicazione istituzionale del Forum, senza sostituirla, per offrire una piattaforma dedicata all'autenticità di manager, accademici e opinion leader.

Si configura come un media di influenza focalizzato sulla persona e sul processo anziché sulla semplice postura o sull'esito, arricchendo il dibattito con prospettive non convenzionali. Il format si articola in quattro momenti: "La Copertina, "l'editoriale", "il punto di vista" e "l'intervista". Sarà trasmesso in diretta streaming su comunicazioneitaliana.tv con la cura e moderazione di Giovanni Sacchitelli.

Il learning Forum, nato nel 2022, come spin-off del Forum HR, l’appuntamento è riconosciuto come spazio di confronto sui temi legati alla formazione e di networking fra C-Level aziendali e società B2B operanti nel settore. Con il contributo di Aktive Learn Reply, Alten, Axerta, Datapizza, Dd, Howay, K-REV, Klaaryo, Piazza Copernico, Tabilia, Teleskill, Twenix, Variazioni, Voxy (Content Partner); Alveria, Carol, CBArchitects, Delivera, GoodHabitz, goFluent, Risorse Advisory, Syllog, The Language Grid, U2Coach, Unreal (Forum Partner). Main Media Partner: Adnkronos.