Learning forum: De Biasi (Awair), ‘Aiutiamo clienti a raggiungere obiettivi lavorando su loro mentalità’

“Quello che noi, come Awair, stiamo cercando di fare è il rifiuto delle ricette facili perché, spesso, rischiano di non portare a quel cambiamento che i nostri clienti auspicano. Per far in modo che i nostri clienti raggiungano gli obiettivi che si pongono, cerchiamo di aiutare le loro persone a lavorare su di sé, sulla propria mentalità, sul proprio lato oscuro della personalità e sul talento, che è la parte della migliore espressione di sé”. Lo ha affermato Alberto De Biasi, learning & leadership expert Awair, a Milano, alla quarta edizione del Learning forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dove aziende, istituzioni e business school si incontrano e interagiscono e discutono sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano.