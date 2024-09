Learning Forum, Ducci (Piazza Copernico): “Gestione inclusiva e sostenibile delle risorse per il benessere dei propri collaboratori”

"Le aziende possono fornire gli strumenti per leggere e interpretare la realtà e i suoi cambiamenti. Fondamentale ascoltare i propri dipendenti per intervenire, anche grazie agli strumenti dell’intelligenza artificiale, laddove c’è bisogno di migliorare per il benessere dei propri dipendenti ". È il commento di Laura Ducci, sales director di Piazza Copernico, intervenendo al Learning Forum di Comunicazione Italiana, a Milano, dedicato alla formazione continua e al benessere. Il primo dei grandi eventi gratuiti della Well Week 2024, il festival itinerante della sostenibilità e del benessere.