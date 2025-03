Learning forum: Murgolo (Welldone Italia), ‘Dopo Covid più possibilità di creare formazione e supporto’

“La mia azienda nasce a cavallo del Covid, quando la formazione per il personale era in Dad e si faceva forse fatica a entrare in relazione con le persone. Essere tornati in presenza ci permette di avere tante altre possibilità per creare formazione ed essere di supporto alle organizzazioni”. Dichiarazioni di Deborah Murgolo, founder & ceo di Welldone Italia, intervenuto presso la sede di Assolombarda a Milano, in occasione della quarta edizione del Learning forum. L’appuntamento firmato Comunicazione Italiana, offre ad aziende, istituzioni e business school un’opportunità di confronto e discussione sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano.