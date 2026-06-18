Lef, premiate le 3 tesi migliori su legalità ed equità fiscale, da affitti brevi a concordato preventivo

Fiscalità e locazioni brevi, analisi del concordato preventivo biennale e premialità e diritto penale economico sono i temi affrontati delle 3 tesi di laurea vincitrici del premio Lef, l'associazione per la legalità e l'equità fiscale, che premia i lavori dell'ultimo anno accademico che hanno affrontato i temi fiscali. La premiazione è avvenuta al Cnel. I vincitori sono: Candida Ascione, dell'università Suor Orsola Benincasa di Napoli, con una tesi su ‘La fiscalità delle locazioni brevi: criticità e lotta contro l'evasione’; Francesca Campardi dell'università Ca' Foscari di Venezia, che ha presentato una tesi su ‘Analisi del concordato preventivo biennale in un contesto di riforma fiscale’, e Andrea Ghirardini dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con un elaborato su ‘Premialità e diritto penale economico: il caso del sistema penale tributario’. Massimo Romano, ex direttore dell'Agenzia delle entrate, è intervenuto nel corso dell'evento affrontando il tema della tassazione immobiliare, soffermandosi sulle iniquità del sistema, caratterizzato sempre di più da cedolari, esenzioni e un catasto bloccato da ormai quasi un secolo. Il professore emerito di diritto tributario, Giuseppe Tinelli, ha tenuto una ‘lectio magistralis’ sui poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria e le tutele dei contribuenti, delineando e confrontando i principi costituzionali e sovranazionali che sottendono il nostro ordinamento e ricordandone le radici storiche.