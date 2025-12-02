circle x black
Cerca nel sito
 

Lega Navale Italiana, il 5/12 a La Spezia 'Forum Nautica al Femminile'

obiettivo diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura del mare fondata sui valori dell’inclusione e della valorizzazione del talento femminile

Lega Navale Italiana, il 5/12 a La Spezia 'Forum Nautica al Femminile'
02 dicembre 2025 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Venerdì 5 dicembre alle ore 10.30 alla Spezia, presso l’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, la Lega Navale Italiana (Lni) promuove la seconda edizione del “Forum Nautica al Femminile”, evento conclusivo della campagna nazionale della Lni Cima rossa' per sensibilizzare contro la violenza di genere attraverso il mare e le attività nautiche. L’evento è organizzato dalle Sezioni Lni della Spezia e di Lerici in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Ligure Orientale e con la media partnership di Daily Nautica, Gazzetta della Spezia e Messaggero Marittimo.

Il “Forum Nautica al Femminile” si pone l’obiettivo di diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura del mare fondata sui valori dell’inclusione e della valorizzazione del talento femminile. Dopo i saluti istituzionali, verranno presentati i principali risultati dell’edizione 2025 della campagna “Cima rossa” e sarà approfondito il fenomeno della violenza di genere a livello nazionale e locale. Seguirà la presentazione del progetto “Una cima rossa in banchina” a cura delle Sezioni Lni della Spezia e di Lerici e la tavola rotonda “Le professioniste del mare”, che metterà a confronto le testimonianze di donne provenienti da diversi settori del mare e della nautica: dallo sport all’imprenditoria, dal sociale al mondo delle forze armate.

La finalità del “Forum Nautica al Femminile” è quella di creare un ambiente di confronto, collaborazione e crescita, in cui il mare sia strumento educativo per i giovani e opportunità di indipendenza per le donne, facendo squadra – com’è nello spirito e nei valori della Lega Navale Italiana – tra le istituzioni, la scuola, i media, le associazioni e gli attori del cluster marittimo. In questo senso, la sinergia tra Lni e AdSP costituisce l’elemento centrale della seconda edizione del Forum: unendo missioni e competenze complementari, le due realtà collaborano per sostenere il ruolo delle donne nei settori nautico e portuale, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forum Nautica al Femminile violence di genere mare nautica donne giovani
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza