Lega Navale Italiana, il 5/12 a La Spezia 'Forum Nautica al Femminile'

Venerdì 5 dicembre alle ore 10.30 alla Spezia, presso l’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, la Lega Navale Italiana (Lni) promuove la seconda edizione del “Forum Nautica al Femminile”, evento conclusivo della campagna nazionale della Lni Cima rossa' per sensibilizzare contro la violenza di genere attraverso il mare e le attività nautiche. L’evento è organizzato dalle Sezioni Lni della Spezia e di Lerici in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Ligure Orientale e con la media partnership di Daily Nautica, Gazzetta della Spezia e Messaggero Marittimo.

Il “Forum Nautica al Femminile” si pone l’obiettivo di diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura del mare fondata sui valori dell’inclusione e della valorizzazione del talento femminile. Dopo i saluti istituzionali, verranno presentati i principali risultati dell’edizione 2025 della campagna “Cima rossa” e sarà approfondito il fenomeno della violenza di genere a livello nazionale e locale. Seguirà la presentazione del progetto “Una cima rossa in banchina” a cura delle Sezioni Lni della Spezia e di Lerici e la tavola rotonda “Le professioniste del mare”, che metterà a confronto le testimonianze di donne provenienti da diversi settori del mare e della nautica: dallo sport all’imprenditoria, dal sociale al mondo delle forze armate.

La finalità del “Forum Nautica al Femminile” è quella di creare un ambiente di confronto, collaborazione e crescita, in cui il mare sia strumento educativo per i giovani e opportunità di indipendenza per le donne, facendo squadra – com’è nello spirito e nei valori della Lega Navale Italiana – tra le istituzioni, la scuola, i media, le associazioni e gli attori del cluster marittimo. In questo senso, la sinergia tra Lni e AdSP costituisce l’elemento centrale della seconda edizione del Forum: unendo missioni e competenze complementari, le due realtà collaborano per sostenere il ruolo delle donne nei settori nautico e portuale, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio.