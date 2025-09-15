Lega Navale Italiana presente al Salone Nautico di Genova con eventi e novità

La Lega Navale Italiana sarà presente al 65° Salone Nautico di Genova dal 18 al 23 settembre con stand, eventi e alcune importanti novità in quello che è uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della nautica. Lo comunica la Lni, ente pubblico associativo che si occupa di mare in Italia dal 1897, in una nota, specificando che presso lo stand N26 situato nell'area all'aperto Boating Discovery, il pubblico e i soci visitatori potranno conoscere tutte le iniziative e i progetti della Lega Navale in ambito culturale, sociale, sportivo e ambientale ed effettuare il tesseramento promozionale 2025 che consente di provare entro l'anno in corso le attività associative presso una delle 255 Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale. Sarà disponibile presso lo stand anche il nuovo numero della rivista "Lega Navale", dedicato alle sfide del mare nel XXI secolo.

Tra le novità che la Lni porterà quest'anno al Salone Nautico, ci sono la barca ‘Malupa 5.0’ e il ‘Ventalogo del Mare’. ‘Malupa’ “è una deriva progettata per essere accessibile e flessibile, consentendo a persone con disabilità e normodotati di navigare insieme in sicurezza. La sua poppa aperta e il layout privo di ostacoli, insieme a guide sul piano di calpestio, permettono un accesso agevole anche senza l'uso di gruette”, spiega la Lega. Progetto italiano realizzato dal Centro Nautico Adriatico con materiali riciclabili, Malupa può essere equipaggiata con sedute laterali e configurata per diverse tipologie di utilizzo, grazie alle guide che permettono il posizionamento di sedute con rotazione a 360°.

Inoltre, la Lega Navale diffonderà a Genova il ‘Ventalogo del Mare’ realizzato insieme a Marevivo: venti semplici "buone pratiche" da seguire per prevenire l’inquinamento ambientale e vivere con la giusta consapevolezza e in modo sicuro e inclusivo il diporto e l’attività sportiva in mare e nelle acque interne. Il "Ventalogo del Mare" verrà presentato al Salone Nautico presso lo stand di Assonat - Associazione Nazionale Approdi e Porti turistici (LY28 - Servizi nautici) giovedì 18 settembre alle ore 15.