Leonardo, chi è Francesco Macrì: dal Mef l’indicazione per la presidenza

L’indicazione del Ministero dell’economia per la presidenza di Leonardo S.p.A. porta in primo piano il profilo di Francesco Macrì, manager con una lunga esperienza tra energia, servizi pubblici e industria. Nato ad Arezzo nel 1973 e laureato in giurisprudenza, Macrì è oggi presidente esecutivo di Estra S.p.A. e siede già nel consiglio di amministrazione del gruppo della difesa dal maggio 2023.

Dalle utility all’industria strategica

La sua traiettoria si è sviluppata in primo luogo nel settore energetico. Alla guida di Estra – multiutility attiva nel Centro Italia nella distribuzione e vendita di gas naturale e nell’energia elettrica – è tornato nel 2023 dopo una prima esperienza tra il 2016 e il 2021. L’ingresso nel cda di Leonardo segna invece l’approdo nell’industria strategica, in un contesto in cui energia, tecnologia e sicurezza sono sempre più interconnesse.

Il ruolo nella rappresentanza delle utility

Accanto agli incarichi aziendali, Macrì ha ricoperto ruoli di primo piano nel sistema associativo. Dal dicembre 2023 è presidente di Confservizi, che rappresenta circa 600 imprese dei servizi pubblici locali. Dal 2016 fa parte della giunta esecutiva di Utilitalia, una delle principali organizzazioni del settore energia, acqua e ambiente.

Formazione e transizione energetica

Il suo impegno si estende anche alla formazione tecnica e alla filiera energetica. Dal 2018 è presidente dell’ITS Energia e Ambiente della Toscana e coordinatore nazionale della rete ITS. Dal 2026 è inoltre vicepresidente di Cisambiente Confindustria con delega all’energia e presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici, con un focus sulle nuove fonti e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le esperienze iniziali tra telecomunicazioni e trasporti

La carriera di Macrì inizia tra telecomunicazioni e IT, dove tra il 1999 e il 2006 è amministratore di diverse società. Nello stesso periodo è consigliere del Ministro delle Comunicazioni per i rapporti con gli enti locali, seguendo lo sviluppo delle infrastrutture di cablaggio.

Successivamente, dal 2006 al 2016, è direttore generale di Prosperibus, società partner di BredaMenarinibus (gruppo Finmeccanica) nel trasporto pubblico locale, prima di entrare nel gruppo Estra e consolidare il proprio percorso nel settore energetico.