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Leonardo, chi è Francesco Macrì: dal Mef l’indicazione per la presidenza

Leonardo, chi è Francesco Macrì: dal Mef l’indicazione per la presidenza
10 aprile 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’indicazione del Ministero dell’economia per la presidenza di Leonardo S.p.A. porta in primo piano il profilo di Francesco Macrì, manager con una lunga esperienza tra energia, servizi pubblici e industria. Nato ad Arezzo nel 1973 e laureato in giurisprudenza, Macrì è oggi presidente esecutivo di Estra S.p.A. e siede già nel consiglio di amministrazione del gruppo della difesa dal maggio 2023.

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Dalle utility all’industria strategica

La sua traiettoria si è sviluppata in primo luogo nel settore energetico. Alla guida di Estra – multiutility attiva nel Centro Italia nella distribuzione e vendita di gas naturale e nell’energia elettrica – è tornato nel 2023 dopo una prima esperienza tra il 2016 e il 2021. L’ingresso nel cda di Leonardo segna invece l’approdo nell’industria strategica, in un contesto in cui energia, tecnologia e sicurezza sono sempre più interconnesse.

Il ruolo nella rappresentanza delle utility

Accanto agli incarichi aziendali, Macrì ha ricoperto ruoli di primo piano nel sistema associativo. Dal dicembre 2023 è presidente di Confservizi, che rappresenta circa 600 imprese dei servizi pubblici locali. Dal 2016 fa parte della giunta esecutiva di Utilitalia, una delle principali organizzazioni del settore energia, acqua e ambiente.

Formazione e transizione energetica

Il suo impegno si estende anche alla formazione tecnica e alla filiera energetica. Dal 2018 è presidente dell’ITS Energia e Ambiente della Toscana e coordinatore nazionale della rete ITS. Dal 2026 è inoltre vicepresidente di Cisambiente Confindustria con delega all’energia e presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici, con un focus sulle nuove fonti e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le esperienze iniziali tra telecomunicazioni e trasporti

La carriera di Macrì inizia tra telecomunicazioni e IT, dove tra il 1999 e il 2006 è amministratore di diverse società. Nello stesso periodo è consigliere del Ministro delle Comunicazioni per i rapporti con gli enti locali, seguendo lo sviluppo delle infrastrutture di cablaggio.

Successivamente, dal 2006 al 2016, è direttore generale di Prosperibus, società partner di BredaMenarinibus (gruppo Finmeccanica) nel trasporto pubblico locale, prima di entrare nel gruppo Estra e consolidare il proprio percorso nel settore energetico.

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Tag
presidenza energia servizi pubblici industria strategica formazione tecnica filiera energetica
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