circle x black
Cerca nel sito
 

Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Da anni impegnati in partecipazione femminile"

Levialdi Ghiron (Tor Vergata):
23 marzo 2026 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Tor Vergata promuove da molti anni la partecipazione femminile: l’alta percentuale di donne tra i componenti del nostro consiglio di amministrazione ne è una dimostrazione”.

CTA

Lo spiega Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, alla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa per la promozione di una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici. L’accordo rientra nella campagna europea “No women no panel - Senza donne non se ne parla”, promossa in Italia dalla Rai.

L’attenzione alla partecipazione di ambo i generi “è un aspetto che cerchiamo di promuovere sia nei progetti di ricerca sia nelle attività di terza missione e ovunque vi sia la possibilità”, aggiunge il rettore.

 

“La giornata di oggi rappresenta quindi un momento molto importante anche perché siamo riusciti a raggiungere la sottoscrizione del protocollo di intesa “No Women No Panel - Senza donne non se ne parla” anche a livello di Comitato dei rettori delle università del Lazio”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Parità opportunità Partecipazione femminile No women no panel
Vedi anche
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza