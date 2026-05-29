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Alessandro Sallusti nuovo direttore del quotidiano 'Libero'

Lo comunica una nota della società editrice del quotidiano, confermando così le notizie uscite sui media nelle ultime ore

Alessandro Sallusti - (Ipa)
Alessandro Sallusti - (Ipa)
29 maggio 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Leopoldo de’ Medici, Presidente di Editoriale Libero S.r.l., comunica che, a decorrere da oggi, Alessandro Sallusti assume la direzione del quotidiano Libero". Lo comunica una nota della società editrice del quotidiano, confermando così le notizie uscite sui media nelle ultime ore.

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Giornalista di lunga esperienza, già direttore di importanti quotidiani nazionali, Sallusti torna alla guida di Libero con l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita della testata, nel solco della sua tradizione editoriale e della sua vocazione a essere una voce libera, riconoscibile e protagonista nel dibattito pubblico. La sua attenzione all’evoluzione del giornalismo digitale e alla valorizzazione dell’informazione online rappresenta inoltre un elemento centrale per accompagnare Libero nella fase di sviluppo da tempo intrapresa, capace di integrare autorevolezza editoriale, innovazione e dialogo costante con i lettori.

“Desidero rivolgere ad Alessandro Sallusti i migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il Presidente. “La sua esperienza, la sua competenza e la sua riconosciuta capacità di interpretare il dibattito pubblico rappresentano un valore importante per Libero e per il suo futuro. Siamo certi che saprà guidare il quotidiano con autorevolezza, visione e piena consapevolezza del ruolo che la testata ricopre nel sistema dell’informazione italiana”. Con questa nomina, "!il gruppo rinnova il proprio impegno a promuovere una stampa libera, pluralista e di qualità, fondata sull’autonomia del lavoro giornalistico, sul rispetto delle diverse sensibilità culturali e sulla responsabilità verso i lettori".

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