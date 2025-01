'L’Italia tra debito e libertà': a Roma il 15 gennaio evento su futuro economico Paese

Come diminuire l’enorme debito pubblico senza rinunciare al welfare? Dalla crisi dell’auto all’incertezza dello scenario internazionale, l’Italia saprà fare fronte alle sfide globali? Può esistere “sovranità” senza indipendenza economica? A queste e a molte altre domande esponenti del mondo politico, universitario e finanziario cercheranno di dare una risposta il prossimo 15 gennaio, nella cornice del convegno “L’Italia tra debito e libertà”, organizzato dall’associazione di promozione culturale M.Arte. L’evento si svolgerà a Roma alle ore 18 presso la Fondazione museo Venanzo-Crocetti in via Cassia 492.

Interverranno il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il responsabile del Dipartimento programma di Fratelli d’Italia deputato Francesco Filini, l’avvocato Villy De Luca responsabile del trading per l’Europa e il Medio Oriente del fondo di investimento Squarepoint Capital e il dottor Renato Loiero, consigliere per le Politiche di bilancio del presidente del Consiglio. L’incontro sarà introdotto e moderato dal professor Vittorio De Pedys presidente dell’associazione M.Arte e docente di finanza presso Escp Europe. Concluderà i lavori il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e alla pianificazione degli investimenti pubblici, Alessandro Morelli.

Un’occasione per discutere di temi di grande attualità a pochi giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio con esponenti del mondo politico e tecnici di alto profilo. Al termine degli interventi ci sarà una sessione 'Q&a' dedicata agli interventi dal pubblico al quale seguirà un momento conviviale per favorire lo scambio di idee tra pubblico e relatori.