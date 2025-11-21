Live Communication Week, Finzi (AstraRicerche): 'Crescita del 12,2%, settore supera 1,1 miliardi'

«Gli ultimi anni hanno segnato una crescita sempre a due cifre e anche quest'anno registriamo un incremento del 12,2%, che porta il mercato italiano degli eventi a 1.123 milioni di euro». Lo ha detto Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, parlando della presentazione del 21º Monitor sugli eventi e la live communication in Italia, basato su oltre 320 aziende intervistate, durante la serata dedicata alla XXII Edizione del BEA Italia, a conclusione della Live Communication Week, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Finzi ha evidenziato l'aumento degli eventi interni e formativi, la crescita del B2B e la stabilità del consumer.