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Logico celebra il decennale, rinnovo ai vertici e focus su dialogo e innovazione

L'associazione dà il via a un nuovo ciclo triennale di attività con un Consiglio Direttivo rinnovato

Logico celebra il decennale, rinnovo ai vertici e focus su dialogo e innovazione
28 marzo 2026 | 08.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma, 28 mar. -

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Nel mese del suo decennale - la fondazione risale a marzo 2016 - l’Associazione LOGiCO ( Lega Operatori di Gioco su canale Online ) dà il via a un nuovo ciclo triennale di attività con un Consiglio Direttivo rinnovato e - si sottolinea in una nota - un mandato ancora più orientato al supporto dell’innovazione e allo sviluppo del settore. Il 2026 sarà scandito da una serie di eventi promossi nell’ambito del ciclo DiaLOGiCO - partendo dal prossimo 14 aprile presso IGE Roma - pensati per favorire interazioni più fluide e superare gli schemi tradizionali, rendendo il confronto tra gli attori del settore più aperto e inclusivo. Nel nuovo assetto di governance, Francesca Broggi è stata designata Vicepresidente Marketing e Comunicazione, e Fabio Angeli Bufalini assume il ruolo di Vicepresidente per gli Affari Istituzionali. Una doppia nomina che - si evidenzia - "rafforza la capacità dell’associazione di dialogare in modo strutturato con stakeholder, istituzioni e mercato".In occasione del decennale, LOGiCO "apre inoltre le proprie porte a nuovi concessionari e provider con una formula di ingresso agevolata, pensata per favorire una partecipazione più ampia e rappresentativa".

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Giochi Logico Decennale Innovazione Dialogo
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