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Logistica, Gualtieri (Asstra): "Risorse per investimenti e gestione servizi"

Logistica, Gualtieri (Asstra):
13 maggio 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il futuro del settore della logistica "servono risorse sia per gli investimenti che per la gestione dei servizi. L'integrazione di questi due elementi è fondamentale per la strategia generale del settore, anche in ragione del contesto di crisi energetica che stiamo vivendo. E’ sì necessario che i contratti di servizio includano gli investimenti ma per garantire la tenuta del settore è necessario dare continuità alle risorse stanziate negli ultimi anni, come è opportuno anche avviare una riflessione sulla leva tariffaria". Così il vicepresidente di Asstra Giuseppina Gualtieri a margine di “Oltre il Pnrr: nuove strategie per il trasporto pubblico locale tra investimenti, decarbonizzazione e innovazione”, svoltosi oggi pomeriggio all'evento fieristico Next Mobility Exhibition.

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"Negli ultimi anni, per le risorse messe in campo e le tempistiche stringenti, la spinta garantita dal Pnrr è stata straordinaria e le aziende hanno dimostrato tutte le loro capacità progettuali e tecnico operative - ha aggiunto -. Sono stati messi a terra, in tempi record, anche progetti di grande spessore industriale, che trasferiscono ai territori valore in termini di conoscenza e innovazione, ma anche valore economico e ambientale. Questa trasformazione, che è stata avviata, non può però essere interrotta"

Secondo Gualtieri, le imprese "devono essere messe in grado di affrontare e coprire gli investimenti necessari per mantenere gli standard di mobilità sostenibile perché quello che conta è raggiungere gli obiettivi di qualità e soddisfare i bisogni delle persone e dei territori".

Riproduzione riservata
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Tag
logistica investimenti gestione servizi crisi energetica Pnrr trasporto pubblico locale
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