Logistica, Iannone: "Risorse per 17 mld per sviluppo e coesione"

Il Sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti in occasione dell'assemblea annuale di Alis.

02 dicembre 2025 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Si sta realizzando un lavoro importante, per il quale per la prima volta ci sono sia le risorse e sia la volontà di perseguirle. Ma dobbiamo metterci in rete, perché per esempio sulla digitalizzazione, adesso ci sono gli strumenti, però c'è anche un egoismo delle singole amministrazioni a mettere a disposizione i dati che ritardano questo lavoro. Non sempre è facile raccogliere omogeneamente i dati. Il lavoro ha un senso se è compiuto. Se manca un tassello non arriviamo alla meta e quindi a realizzare un sistema efficiente. Noi abbiamo un piano di sviluppo e coesione che vale 17 miliardi di euro''. Lo sottolinea Il Sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Antonio Iannone, in occasione dell'assemblea annuale di Alis.

