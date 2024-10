Logistica, Mai Italia aderisce ad Alis

"Con grandissimo piacere diamo il benvenuto in Alis a Mai Italia che, dal 1953, si dedica con professionalità e visione innovativa allo sviluppo e alla distribuzione di pneumatici e cerchi di alta qualità per impieghi speciali, nel movimento terra e nella movimentazione industriale e portuale. Uno dei principali punti di incontro tra Alis e Mai Italia è rappresentato dalla forte volontà di compiere scelte green concrete, come nel caso della ricostruzione degli pneumatici che riduce l’impatto ambientale preservando materie prime e risparmiando energia. Come abbiamo sempre evidenziato, inoltre, il vero valore aggiunto delle aziende associate ad Alis è rappresentato dal capitale umano e, anche in questo caso, è per noi molto importante sottolineare l’alta specializzazione degli operatori e dei tecnici di Mai Italia, che rappresenta una garanzia di sicurezza, efficienza ed affidabilità". Ad affermarlo è il presidente di Alis Guido Grimaldi dà il benvenuto nel Consiglio direttivo a Mai Italia, leader in Italia nella fornitura e gestione di gomme Otr, catene e cerchi ingegnerizzati di alta qualità per impieghi speciali dei migliori marchi internazionali.

Da 70 anni l’azienda veronese rappresenta infatti eccellenza e affidabilità nella fornitura, consulenza, servizio e assistenza a costruttori e utilizzatori di mezzi d’opera a livello internazionale. Il servizio di consulenza ed assistenza presso porti, interporti, cave, cantieri e siti industriali è unico in Italia per competenza ed assicura all’utenza professionale sicurezza, performance e riduzione dei costi. L’azienda si è inoltre posta l’obiettivo di ampliare l’offerta di prodotti e servizi.

“Entrare nella famiglia di Alis in qualità di Socio Consigliere rappresenta per noi un grande onore ed una grande responsabilità, in considerazione dell’alto profilo delle aziende associate e della Vision e dei valori che l’Associazione porta avanti", sottolinea Federico Fiorini, Amministratore delegato di Mai Italia. "Ci siamo infatti rispecchiati immediatamente nell’idea di promuovere una sana cultura d’impresa ispirata ai valori umani, agli impegni concreti e alle buone pratiche di responsabilità sociale. Anche la nostra azienda sta perseguendo un percorso virtuoso tra le tre dimensioni della sostenibilità e crediamo fortemente in un impiego consapevole delle risorse naturali ed umane, al fine di garantire la stabilità economica nel futuro, e dunque il benessere sociale. Ringrazio perciò il Presidente Grimaldi e tutto il Consiglio Direttivo per averci accolto in Alis, confidando di poter ricambiare la fiducia apportando il nostro contributo all’Associazione".