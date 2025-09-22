Lombardia: ass. Guidesi, 'è vantaggio economico investire nel territorio'

"Abbiamo un potenziale da esprimere attraverso una nuova struttura dedicata solo all'attrazione degli investimenti e attraverso la ricerca di nuovi investitori in settorialità specifiche, che sono quelle in cui abbiamo degli ecosistemi completi: dalla formazione alla ricerca, passando per la supply chain, raccontando a possibili investitori di ogni settore che investire da noi è un vantaggio economico perché si trova tutto ciò di cui si ha bisogno". Così Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, alla presentazione a Palazzo Lombardia, della strategia lombarda per attrarre investimenti esteri con un piano rinnovato.