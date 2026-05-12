Lombardia, Bozzetti (Ffm): "Piattaforma europea per investimenti e innovazione"

Il presidente di Fondazione Fiera Milano è intervenuto durante l’evento 'Lombardia Hub Europeo: la nuova strategia per investimenti e sviluppo'.

"Le fiere oggi sono infrastrutture strategiche dell’economia e strumenti di diplomazia economica: luoghi dove si costruiscono relazioni, alleanze industriali e opportunità di investimento". Lo ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, intervenuto questa mattina durante l’evento 'Lombardia Hub Europeo: la nuova strategia per investimenti e sviluppo'.

"Fiera Milano - ha ricordato Bozzetti - rappresenta la terza realtà fieristica europea e la settima nel mondo ed è un motore strategico per lo sviluppo del territorio: le aziende espositrici generano ogni anno 47 miliardi di euro di fatturato, di cui 18 miliardi destinati all’export, con oltre 4,5 milioni di visitatori e 40 mila espositori".

"Fondazione Fiera Milano - ha aggiunto - vuole contribuire a rafforzare l’attrattività internazionale della Lombardia mettendo a disposizione relazioni, competenze e capacità di connessione tra imprese, territori e istituzioni. In questa direzione si inserisce anche il lavoro sviluppato insieme a Ice che ha portato per la prima volta in Italia Ces Unveiled, tappa ufficiale della 'Road to Ces', il percorso internazionale di avvicinamento al Consumer Electronics Show di Las Vegas, principale evento fieristico mondiale dedicato all’innovazione tecnologica, che si terrà il prossimo 21 ottobre a Milano. Oggi attrarre investimenti significa soprattutto costruire fiducia, relazioni internazionali ed esperienze capaci di connettere persone, imprese e territori".