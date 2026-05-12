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Lombardia: Regione lancia nuova strategia per attrarre investimenti

12 maggio 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
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Regione Lombardia lancia una nuova strategia per l'attrazione degli investimenti, sotto la regia dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, con l'obiettivo di diventare una delle principali piattaforme europee per competitività industriale, innovazione e sviluppo tecnologico. Con la nuova strategia, presentata alla sede della stampa estera a Roma, si segna un cambio di paradigma: da un approccio reattivo a una politica industriale proattiva, orientata sia ad attrarre maggiori flussi sia a investimenti di qualità, capaci di generare innovazione, rafforzare le filiere e creare occupazione qualificata.

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