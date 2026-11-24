Vivremo fino a 100 anni, forse di più. Ma chi si prenderà cura di noi quando saremo vecchi? E' la domanda intorno a cui ruota 'La società dei centenari. Gli AI Native Senior tra Digital Twin e robotica: il futuro di salute, longevità e assicurazioni', il nuovo saggio di Gianluca Zanini e Margherita Lopes, pubblicato da Glow Books. Il volume propone una lettura dell'invecchiamento che supera la tradizionale prospettiva dell'emergenza demografica e della sostenibilità previdenziale. Al centro non c'è soltanto la crescita della popolazione anziana, ma la necessità di costruire un nuovo sistema di prevenzione, assistenza e protezione, nel quale tecnologia, sanità, famiglie e assicurazioni dovranno imparare a collaborare.

Gli anziani del futuro saranno nativi digitali dell'intelligenza artificiale

Uno dei concetti più originali introdotti dagli autori è quello di AI Native Senior. Non si tratta semplicemente di anziani capaci di utilizzare uno smartphone o un'applicazione digitale. Sono le persone che arriveranno alla terza età dopo aver convissuto per decenni con assistenti virtuali, dispositivi indossabili, piattaforme sanitarie e strumenti di intelligenza artificiale. I cinquantenni di oggi potrebbero diventare la prima generazione di anziani per i quali l'AI sarà una presenza familiare, non una tecnologia da imparare a utilizzare in età avanzata. Questo cambiamento avrà conseguenze profonde. Cambieranno le aspettative nei confronti della medicina, dell'assistenza domiciliare, dei servizi pubblici e delle compagnie assicurative. Le persone potrebbero chiedere non soltanto cure quando si ammalano, ma strumenti capaci di aiutarle a mantenersi in salute e a vivere autonomamente il più a lungo possibile. La longevità diventa così una questione che coinvolge l'intera organizzazione della società.

Un gemello digitale per prevedere i bisogni di salute

Tra le tecnologie destinate ad assumere un ruolo crescente, il libro dedica particolare attenzione al Digital Twin personale, il gemello digitale. Nato nell'industria per rappresentare virtualmente macchine e processi, il concetto viene progressivamente esplorato anche in relazione alla salute e ai comportamenti delle persone. Attraverso l'integrazione di informazioni cliniche, parametri fisiologici e dati raccolti da dispositivi connessi, questi sistemi potrebbero contribuire a costruire rappresentazioni dinamiche delle condizioni individuali. L'obiettivo è passare da una medicina prevalentemente reattiva, che interviene quando compare un problema, a modelli capaci di individuare precocemente segnali di rischio e sostenere la prevenzione. Si tratta di prospettive ancora legate allo sviluppo e alla validazione delle tecnologie, che sollevano anche questioni importanti sulla qualità dei dati, sulla riservatezza delle informazioni sanitarie e sulla responsabilità delle decisioni. La sfida, sottolineata dalla prospettiva del volume, non consiste nel sostituire il medico con un algoritmo, ma nell'utilizzare la tecnologia per rendere l'assistenza più tempestiva, personalizzata e continua.

Quando la robotica entra in casa

La trasformazione non riguarderà soltanto gli ospedali. L'intelligenza artificiale e la robotica assistenziale potrebbero assumere un ruolo sempre più importante negli ambienti domestici, aiutando le persone anziane nelle attività quotidiane, nella mobilità, nella sicurezza e nella gestione delle terapie. Accanto all'assistenza fisica, si sviluppano inoltre applicazioni di robotica relazionale, progettate per favorire l'interazione e sostenere alcune esigenze cognitive e sociali. Ma il punto decisivo resta il rapporto con le persone. Una macchina potrà aiutare un anziano a vivere da solo più a lungo. Non per questo potrà sostituire gli affetti, le relazioni e la presenza umana. Il futuro dell'assistenza dipenderà dunque dalla capacità di integrare strumenti tecnologici, professionisti sanitari, caregiver e reti familiari, evitando che l'automazione diventi una nuova forma di isolamento.

Le assicurazioni dovranno cambiare mestiere?

Un altro elemento centrale del saggio riguarda il futuro del settore assicurativo. Tradizionalmente, il modello assicurativo interviene soprattutto quando un rischio si concretizza, attraverso il risarcimento o l'erogazione delle prestazioni previste. Ma che cosa accade quando una parte dei rischi può essere monitorata e, almeno in determinate condizioni, prevista o ridotta? La diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, dispositivi connessi e servizi di prevenzione potrebbe spingere le compagnie verso un modello diverso: non soltanto proteggere economicamente dalle conseguenze di un evento, ma contribuire a prevenirlo. In questo scenario, il libro introduce la figura del Longevity Manager, un nuovo ruolo di coordinamento fiduciario capace di aiutare persone e famiglie a orientarsi tra informazioni sanitarie, tecnologie, servizi assistenziali, risorse economiche e strumenti assicurativi. Una trasformazione che pone anche interrogativi delicati: chi avrà accesso ai dati personali? Come evitare nuove discriminazioni assicurative? E come garantire che i benefici della prevenzione tecnologica non diventino un privilegio riservato soltanto a chi può permetterseli?

La longevità non è soltanto una questione di anni

La riflessione di Zanini e Lopes conduce a una questione che va oltre l'innovazione tecnologica. Una società nella quale vivere fino a cent'anni diventa sempre più frequente dovrà ripensare il significato stesso dell'età anziana, i modelli di assistenza, l'organizzazione delle città, le politiche sanitarie e i rapporti tra generazioni. L'intelligenza artificiale potrà contribuire a questa trasformazione, ma non sarà sufficiente. Serviranno nuove competenze, modelli organizzativi e soprattutto una visione capace di mettere al centro la persona. La vera sfida della longevità non sarà aggiungere semplicemente anni alla vita, ma preservare autonomia, dignità, relazioni e qualità dell'esistenza negli anni che avremo davanti. È questa la prospettiva proposta da La società dei centenari: guardare all'invecchiamento non soltanto come a un problema da gestire, ma come a una trasformazione sociale da governare.