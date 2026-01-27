circle x black
Lucano (Miele Lunigiana Dop): "Con Dop e Igp garanzia di tracciabilità"

"Miele biologico italiano ha bisogno di essere riconosciuto come un'importante nicchia"

Giuseppe Lucano, direttore marketing del Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana Dop
27 gennaio 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
“Il miele biologico italiano ha bisogno di essere riconosciuto come un'importante nicchia. Con lo sviluppo del retail e di una grande distribuzione che si allarga e si amplia fortemente, vengono spesso inclusi - anche per ragioni di quantità - mieli provenienti dall’estero. Talvolta, purtroppo, si tratta di prodotti di dubbia provenienza ed è quindi necessaria una tracciabilità chiara. La Dop e Igp sono una risposta evidente di garanzia a questa tracciabilità". Sono le parole di Giuseppe Lucano, direttore marketing del Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana Dop, intervenuto oggi a Roma, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's.

