circle x black
Cerca nel sito
 

Made Expo 2025, Durazzi (Kromoss): "Sostenibilità non solo per obbligo normativo"

20 novembre 2025 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Made Expo rappresenta bene la reale tendenza di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. Siamo qui con nuovi prodotti rappresentativi di quanto al di là degli obblighi normativi, la nostra cultura aziendale punta su investimenti e sviluppo sostenibile: è per questo che continuiamo a proporre prodotti e soluzioni concepiti secondo una logica realmente sostenibile". Con queste dichiarazioni Mauro Durazzi, Direttore marketing e sviluppo commerciale Kromoss, è intervenuto al Made expo 2025, l'appuntamento italiano punto di riferimento per il mondo dell'edilizia e dell'architettura, in svolgimento a Fiera Milano fino al 22 novembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza