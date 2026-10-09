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Made in Italy, Chef Borghese: "Ristorazione italiana deve offrire esperienza autentica"

"Il turista non deve trovarsi di fronte a dei fake made in Italy nei ristoranti originali italiani"

Alessandro Borghese - (Adnkronos)
Alessandro Borghese - (Adnkronos)
09 ottobre 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La cucina italiana ha bisogno di rappresentanti, quindi ristoranti e ristoratori, che mantengano fede ai nostri prodotti, alla nostra cucina regionale, che è il nostro bene più grande per poter poi regalare al turista che viene in Italia un’esperienza autentica”. Lo ha dichiarato Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo, nel corso dell’evento di Federdistribuzione dal titolo ‘La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy’.

“Il turista non deve trovarsi di fronte a dei fake made in Italy nei ristoranti originali italiani, i ristoratori devono avere l’intelligenza di usare unicamente prodotti di filiera e di stagione, perché lo straniero che viene in Italia e usufruisce della nostra ristorazione vuole trovare autenticità. Abbiamo già tanti fake made in Italy in giro da combattere, per lo meno su questo settore dobbiamo resistere e offrire l’originale”, ha concluso Borghese.

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Made in Italy ristorazione italiana esperienza autentica
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