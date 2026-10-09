Made in Italy e turismo: Borghese (Chef), 'Ristoratori devono mantenere fede ai nostri prodotti'

"La cucina italiana ha bisogno di rappresentanti, quindi ristoranti e ristoratori che mantengano fede a quello che sono i nostri prodotti e alla nostra cucina regionale che è il nostro bene più grande, per poter poi regalare al turista che viene in Italia un'esperienza autentica". Ha detto Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo, durante l'evento di Federdistribuzione dal titolo "La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy", che si è tenuto a Roma.