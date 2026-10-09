Made in Italy, Federdistribuzione Horeca: "Grande cambiamento distribuzione moderna in ultimi anni"

“La distribuzione moderna ha avuto un grandissimo cambiamento negli ultimi anni. Tutti noi siamo strutturati per allargare l’assortimento ed essere capaci di farlo confluire in un’offerta di prodotti anche locali”. Lo ha dichiarato Martinez Fontano, presidente di Federdistribuzione Horeca, nel corso dell’evento organizzato dall'associazione dal titolo ‘La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy’. “In Italia quello che fa la differenza è soprattutto la regionalità: quando un consumatore va fuori casa per avere un'esperienza in un ristorante o in un albergo, vuole vedere il prodotto della regione nella quale è andato”, ha concluso il presidente di Federdistribuzione Ho.Re.Ca.