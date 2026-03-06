circle x black
Maire supera la guidance nel 2025 e accelera con piano strategico aggiornato

06 marzo 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
Maire chiude il 2025 con risultati record, confermando la solidità e la resilienza del proprio modello industriale anche in un contesto geopolitico ed economico instabile e complesso: i ricavi del gruppo raggiungono i 7,1 miliardi di euro, in crescita del 20,3% rispetto all'anno precedente, con un Ebitda che supera i 500 milioni, margini in aumento e un risultato netto che stabilisce un nuovo massimo storico. La divisione tecnologica sostenibile di Nextchem continua a espandersi rapidamente, con ricavi in aumento e margini superiori al 24%, mentre Tecnimont tiene stretta la leadership globale nella realizzazione di impianti complessi. Il Capital Market Day del 4 marzo 2026 di Maire a Milano, intitolato 'Reshaping energies', è stato non solo l'occasione per presentare a stakeholders e stampa i risultati economici dell'anno appena concluso, ma anche un momento per approfondire gli aggiornamenti del Piano strategico del Gruppo al 2035, che rivede al rialzo gli obiettivi del piano decennale pubblicato nel 2025 e vede rafforzarsi ulteriormente l'impegno in sostenibilità e innovazione.

