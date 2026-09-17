La Lombardia è sulla bocca di tutti. Con 17 milioni di conversazioni, oltre un miliardo di interazioni nel mondo e Milano che fa da motore narrativo, la regione fa da porta sul mondo. È quanto emerge da una nuova ricerca di SocialCom, che tra settembre 2025 e agosto 2026, ha analizzato le conversazioni online e social dedicate alla Lombardia, a Milano e a Malpensa, osservando volumi, interazioni, sentiment, temi più ricorrenti, geografie e principali driver di attenzione. Dalla ricerca emerge una lettura a tre livelli. Il racconto della Regione in Italia è soprattutto attraverso governo del territorio, economia, lavoro, sanità e turismo, mentre Milano rappresenta il principale motore di visibilità internazionale. Malpensa completa il quadro come infrastruttura strategica di accesso, collegando il territorio ai flussi globali di turismo, business e mobilità.

"La Lombardia viene raccontata su livelli diversi ma sempre più collegati: la Regione come sistema di governo e produzione, Milano come motore internazionale di eventi e lifestyle, Malpensa come porta di accesso ai flussi globali" spiega Luca Ferlaino, presidente di SocialCom. "Il dato più interessante è che la reputazione internazionale non si esaurisce nella città: Milano resta il centro del racconto, ma intorno a essa crescono territori, infrastrutture, mete turistiche e grandi eventi. È questa combinazione tra attrattività, accessibilità e forza produttiva a rendere la Lombardia riconoscibile nel mondo".

Il primo asse riguarda la Lombardia come soggetto territoriale e istituzionale. Nel dibattito nazionale la regione raccoglie 1.4 milioni di conversazioni e 42 milioni di interazioni social, con un interesse in crescita del +5% negli ultimi sei mesi. All’estero la scala cambia. La Lombardia genera 17,3 milioni di conversazioni e 1,1 miliardi di interazioni social, con un interesse in crescita del +8% negli ultimi 6 mesi e un sentiment positivo all’80%. La regione viene letta come sistema di luoghi, eventi, brand e destinazioni riconoscibili, con Milano come baricentro. Il racconto internazionale si allarga al territorio, con Monza, Lago di Como, Bellagio, Livigno, Bormio e le destinazioni alpine.

Il secondo asse è Milano. In Italia la città raccoglie 6,3 milioni di conversazioni e 551 milioni di interazioni social. Viene raccontata come città-evento, ma anche come spazio di confronto pubblico, dove alle Olimpiadi Milano-Cortina e ai grandi eventi della moda si affiancano dibattito urbano, cronaca e sicurezza. All'estero il capoluogo lombardo genera 15 milioni di conversazioni e un miliardo di interazioni, con una crescita di interesse del +7% negli ultimi 6 mesi. Cambia il tono: il sentiment positivo passa dal 70% in Italia all’82% nel mondo. Fuori dal Paese, Milano appare più come un brand globale, legato soprattutto a moda, sport, lifestyle e grandi eventi. Questa doppia lettura è uno degli elementi centrali della ricerca: in Italia, Milano è una città molto presente e discussa; nel mondo, è una piattaforma di attrazione più riconoscibile, capace di proiettare la Lombardia dentro un immaginario internazionale fatto di eventi, creatività, turismo e lifestyle.

Il terzo asse è Malpensa, analizzata come infrastruttura strategica e come elemento concreto della connessione internazionale della regione. Nel racconto globale della Lombardia lo scalo è la prima infrastruttura di trasporto nel panel analizzato, davanti agli altri nodi aeroportuali regionali. Non viene letto soltanto come aeroporto, ma come porta d’ingresso ai flussi globali di turismo, business ed eventi. Tra settembre 2025 e agosto 2026, l'aeroporto raccoglie 361 mila conversazioni internazionali e 4,6 milioni di interazioni social. Negli ultimi sei mesi l’interesse cresce del +3%, mentre il sentiment resta prevalentemente positivo, all’84%. Gli Stati Uniti sono il primo paese per volume di conversazioni, con una presenza rilevante anche dei mercati asiatici, in particolare Thailandia, Giappone e Corea del Sud. Nel confronto con i principali hub europei, Malpensa è l’unico aeroporto del panel a registrare una crescita dell’interesse negli ultimi sei mesi. Francoforte aumenta anch’essa, ma solo per l’impatto di notizie negative ad alta viralità. Sul piano delle interazioni, Malpensa si colloca inoltre al secondo posto, dietro Heathrow, confermando un ruolo di primo piano tra gli scali europei analizzati.

Dentro questi tre assi si inserisce il ruolo di Milano-Cortina 2026, che serve da fattore di esposizione e amplificazione. Tra gennaio e agosto 2026, le Olimpiadi generano 46 milioni di conversazioni, 1,6 miliardi di interazioni social e 36 miliardi di visualizzazioni video tra TikTok e YouTube. L’evento consente di leggere la Lombardia non come un singolo luogo, ma come una rete di città, destinazioni alpine, infrastrutture e territori connessi. Da inizio anno, il 20% delle interazioni sulla Lombardia è legato alle Olimpiadi: una interazione su cinque. Milano arriva al 25%: una interazione su quattro. Milano-Cortina diventa così un ponte tra racconto urbano, attrattività turistica e visibilità internazionale.

La parte finale sull’economia lombarda completa il percorso, spostando l’attenzione dalla visibilità alla dimensione produttiva. Nel confronto con i principali distretti industriali europei, la Lombardia si posiziona tra i territori più presenti del panel, dietro Baviera e Baden sia per mention sia per interazioni e davanti agli altri territori analizzati. Il dato più forte è reputazionale: il sentiment positivo raggiunge il 91%, il valore più alto insieme al Rodano.